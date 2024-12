F1 Abu Dhabi: Norris batte Sainz e Leclerc, McLaren campione

Tutto come da pronostico, dunque, o quasi. Il clamoroso incidente al via tra Max Verstappen e Oscar Piastri (costato 10 secondi di penalità all’olandese) ha messo fuori gioco l’australiano (10° al traguardo dopo aver scontato a sua volta una penalità di 10 secondi per aver tamponato Colapinto nel tentativo di rimonta) e aggiunto un po’ di pepe a una sfida che pareva già segnata dopo l’1-2 McLaren in qualifica.