F1 Abu Dhabi: Russell bene nelle ultime libere, Ferrari in simulazione. Guai per Verstappen

GP ABU DHABI

Il britannico chiude l'ultima sessione di libere davanti a tutti, mentre Super Max lotta con la sua Red Bull

F1, l'ultimo sabato di qualifiche ad Abu Dhabi























La terza e ultima sessione di libere di F1 ad Abu Dhabi va alla Mercedes di George Russell. In pista per l'ultima FP3 della stagione, il britannico chiude la sessione in 1:24.418 precedendo di 95 millesimi la McLaren di Lando Norris e di tre decimi quella di Oscar Piastri. Quarto tempo della Williams di Albon davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre la SF-23 di Sainz chiude con l'ultimo tempo, ostacolato nel run finale. Sesto tempo, invece, per Max Verstappen che ha lottato per tutta la sessione con la sua Red Bull.

Russell si conferma anche nella terza sessione di libere alla guida di una Mercedes che approfitta delle sbavature degli altri per mettersi avanti. Dopo aver fatto bene nella prima sessione di venerdì, il britannico chiude l'ultima sessione di libere della stagione in 1:24.418 precedendo il connazionale Lando Norris e l'altra McLaren di Oscar Piastri, con le due papaya in grande spolvero sul circuito di Yas Marina. Prestazioni, quelle di Mercedes e McLaren, che mandano un chiaro messaggio a Ferrari.

In corsa per il titolo di vicecampione del mondo Costruttori, infatti, la Rossa chiude la sessione attardata, con la migliore delle SF-23 che è quella di Leclerc col quinto tempo alle spalle di Albon e con sei decimi di gap da Russell. Peggio fa Sainz, con l'ultimo tempo a un secondo e due decimi dalla Mercedes, con lo spagnolo che ha trovato traffico nell'ultima run della sessione. Entrambe le monoposto del Cavallino, però, si sono concentrate principalmente nella simulazione del passo, tra qualifiche e gara, per non farsi trovare impreparati al pomeriggio e nel GP di domani.

Problemi, invece, per Max Verstappen che non ha capito la sua Red Bull. Diversi, infatti, i team radio con l'ingegnere Lambiase per sistemare un saltellamento fastidioso alla RB19, con il tre volte iridato che è stato costretto a rientrare ai box per il cambio della barra anti-rollio prima di fermare il cronometro col sesto tempo a sette decimi da Russell.

In top 10 della sessione anche Ocon in Alpine, Sargeant in Williams, l'Alpha Tauri di Tsunoda e Zhou in Alfa Romeo. Opache le prestazioni dell'altra Red Bull di Perez (11°) e della Mercedes di Hamilton (12°), faticano Gasly in Alpine e Alonso in Aston Martin che precedono Stroll, Bottas, Hulkenberg, Ricciardo e Magnussen che si piazzano davanti al già citato Sainz.