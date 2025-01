Ecco le nuove tute Ferrari di Hamilton e Leclerc per il Mondiale

Piloti (anzi, campioni) tutto l'anno, fotomodelli per un giorno. Alla vigilia di una importante sessione di test in modalità TPC (Test Previous Car) al Montmelò di Barcellona, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno posato per il photoshoot delle tute che il ferrarista di lungo corso monegasco e il sette volte iridato sfoggeranno nei ventiquattro appuntamenti del Mondiale che scatta tra poco meno di due mesi (nel weekend centrale di marzo) dal Gran Premio d'Australia all'Albert Park di Melbourne.