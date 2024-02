Ecco la Haas-Ferrari VF-24, prima al traguardo delle "presentazioni"

FORMULA 1

A guidare la monoposto del team USA spinta dalla power unit Ferrari sarranno ancora i confermati Hulkenberg e Magnussen

© MoneyGram Haas F1 Team MoneyGram Haas F1 Team è la prima squadra a svelare (si fa per dire) le forme del proprio "challenger" per il Mondiale 2024 che scatta il primo fine settimana del mese di marzo in Bahrain: la Haas VF-24 powered by Ferrari. Si è trattato più che altro di una prima "sbirciatina" rigorosamente online, più che altro alla nuova-vecchia livrea della monoposto che sarà guidata nel Mondiale dai confermati Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. La VF-24 muoverà i primi passi domenica 11 febbraio per un semplice shakwdown a Silverstone, con il tedesco Hulkenberg, che servirà a deliberarla prima della spedizione via cargo verso la Penisola Arabica per i test precampionato in programma da mercoledì 21a venerdì 23 febbraio a Sakhir, sullo stesso asfalto che la settimana dopo ospiterà il Gran Premio del Bahrain. Ventiquattr'ore prima del lancio della VF-24, il team che ha sostituito il proprio Team Principal (Ayao Komatsu al posto di Guenther Steiner) aveva confermato Pietro Fittipaldi e il ferrarista "academy" Oliver Bearman.

"Non vedo l'ora di vedere la VF-24 correre e gareggiare, un desiderio che so di condividere con i nostri partner e con l'intero team. Con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen sappiamo anche di avere una grande coppia di piloti al volante: la loro esperienza si rivelerà ancora una volta preziosa nello sviluppo del nostro programma nel corso dell'anno. Abbiamo utilizzato la pausa invernale per provare a migliorare la nostra performance. Presto vedremo se avrà funzionato". (Gene Haas - Presidente di MoneyGram Haas F1 Team)

"Dobbiamo essere realisti riguardo alle nostre aspettative per l'inizio della VF-24, ma svelare un nuova monoposto è sempre un momento emozionante. C'è molto lavoro davanti a noi per incrementare le nostre prestazioni, ma tutti qui sono molto motivati e desiderosi di scendere in pista con la VF-24. So che sfrutteremo al massimo il tempo a disposizione in Bahrain per i test precampionato. In conclusione, non vediamo l'ora di iniziare la stagione". (Ayao Komatsu -Team Principal di MoneyGram Haas F1 Team)