Due GP in Italia nel 2022: si corre a Monza e Imola

Anche l'anno prossimo saranno due le tappe italiane nel calendario del Campionato del Mondo della massima formula.

La Formula 1 correrà per due volte in Italia il prossimo anno. Il Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell'Automobile ha infatti approvato a Parigi il calendario per il 2022 ed il nostro Paese (unico al mondo) avrà ufficialmente due Gran Premi: quello del Made In Italy e dell'Emilia-Romagna ad Imola il 24 aprile ed il tradizionale Gran Premio d'Italia a Monza l'11 settembre.

Due GP in Italia sui ventitré della bozza di calendario discussa dal Consiglio Mondiale con partenza in Bahrain domenica 20 marzo, il ritorno di Australia, Canada, Singapore e Giappone (ma non di Shanghai/Cina) assenti nelle due due ultime stagioni per la pandemia, l'esordio di Miami come secondo GP negli USA e gran finale ad Abu Dhabi il 20 novembre (esattamente otto mesi dopo il via), in anticipo rispetto a 2020 e 2021 per non sovrapporsi alla Coppa del Mondo di calcio in Qatar.

Così la notizia della conferma di Imola nel calendario 2022 (e fino al 2025) è stata commentata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio:

"Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco e che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna . Con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un gran premio prestigioso per tutta l'Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy. Questa è l'Italia che eccelle, con visione e programmazione, che attraverso competizioni internazionali riesce a mettere in risalto le nostre bellezze e competenza".

La gara di Imola prende di fatto il posto del Gran Premio della Cina che "salta" anche nel 2022, per il terzo anno di fila. Questo il commento del presidente di Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini:

"Il sogno diventa realtà Grazie a un vero lavoro di squadra fra territorio e Governo, che ha accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia-Romagna: quella di un accordo pluriennale che riportasse stabilmente la Formula Uno a Imola fino al 2025. Il 24 aprile 2022 avremo quindi il Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, che riporta stabilmente il Mondiale sul circuito 'Enzo e Dino Ferrari': un risultato straordinario per la Motor Valley, dopo che già avevamo riportato la Formula Uno a Imola dopo quattordici anni. Ringrazio ancora il Governo, Aci, il Comune di Imola, Conami, i vertici del circuito e della Formula Uno: il Paese dimostra così di credere nel rilancio attraverso la capacità di innovazione e la professionalità di migliaia di imprese, lavoratrici e lavoratori che permettono alla nostra regione e al Paese di imporsi sui mercati internazionali".

A Bonaccini fa eco Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI:

"Oggi e' un grande giorno per lo sport italiano che corona un anno di successi: è ufficiale che l'Italia nel 2022 ospiterà strutturalmente - non più come rimpiazzo di prove cancellate a causa dell'emergenza sanitaria - due Gran Premi di Formula Uno, perché alla storica data di Monza si aggiunge il GP di Imola a fine aprile (nel 2020 - con la tappa del Mugello - erano stati addirittura tre, ndr). Un risultato doppiamente eccezionale perché l'Italia e' l'unica nazione al mondo ad avere questo privilegio e perché non era mai accaduto nella storia della F.1che un'unica federazione fosse a capo dell'organizzazione di due Gran Premi nella stessa nazione.

