Calendario-record, ampliamento dei GP Sprint e il "nodo-Spa": il Mondiale 2022 è all'ordine del giorno

FORMULA UNO

La Commissione F.1 di mercoledì 13 ottobre ha fissato la scaletta dei temi in discussione nell'imminente Consiglio Mondiale FIA.

di

STEFANO GATTI

Sono diversi i punti all'ordine del giorno nel Consiglio Mondiale FIA di venerdì 15 ottobre, sottoposti alla riunione dalla Commissione F1 che si è riunita a metà settimana: si va dal calendario del 2022, alle possibili modifiche al Regolamento Sportivo suggerite dal controverso (e bagnatissimo) Gran Premio del Belgio di fine agosto, fino al bilancio (provvisorio) della sperimentazione del mini-GP Sprint da qualifica.

Alla Commissione è stato presentato un rapporto riguardante le prime due gare Sprint (tecnicamente: Sprint Qualifying Race) che si sono svolti a Silverstone ed a Monza. Il rapporto stesso contiene un feedback sostanzialmente positivo da parte dei soggetti coinvolti, che saranno integrati dalle valutazioni che seguiranno il terzo ed ultimo "episodio" della sperimentazione in programma tra poco meno di un mese (sabato 13 novembre) alla vigilia del Gran Premio del Brasile. Tutte le considerazioni legate al potenziale futuro di questo formato di gara ed i contorni del relativo regolamento saranno formalizzati (positivamente) nelle settimane successive alla tappa sudamericana del Mondiale. Possibile l'ampliamento del format fino ad un terzo del totale dei GP in programma: verosimilmente sei-sette eventi, almeno il doppio rispetto alla stagione in corso.

La Commissione ha poi discusso una bozza di calendario-record da 23 tappe (come inizalmente previsto quest'anno) per la prossima stagione che vedrà il debutto di una prova iridata sul nuovo circuito realizzato intorno allo Hard Rock Stadium di Miami a maggio (denominazione da stabilire) e dovrà oltretutto essere più compresso rispetto a quest'anno, con un conclusione prevista a metà novembre (il Mondiale in corso termina domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi) per evitare sovrapposizioni con la Coppa del Mondo di Calcio del 2022 in Qatar.

Per quanto riguarda il tasto critico toccato con il bagnatissimo GP del Belgio di fine agosto ("washed out", come rende efficacemente la lingua inglese), la Commissione ha discusso le possibili modifiche al Regolamento Sportivo in merito ed ha chiesto all'apposito Comitato di tenere in considerazione il tema alla sua prossima riunione, per poi avanzare proposte relative a procedure aggiornate al regolamento stesso.