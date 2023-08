Dopo Silverstone, Monza: Brad Pitt "in pista" nel weekend del GP d'Italia

Ruberà la scena ai veri protagonisti del GP d'Italia come poco meno di due mesi fa a Silverstone? Brad Pitt è atteso a Monza per il weekend del quattordicesimo appuntamento del Mondiale. Non solo nelle vesti di superospite ma per... approfittare del contesto per girare altre scene del film degli Apple Studios diretto da Joseph Kosinski (ultimo successo al box office Top Gun: Maverick) dedicato al mondo dei Gran Premi.