Dominio McLaren a Sakhir: Piastri davanti a Norris, Russell precede Leclerc

Dopo il miglior tempo di Lando Norris nel caldissimo primo turno di prove libere, McLaren replica nel secondo by night con Oscar Piastri che chiude il suo time attack in un minuti, 30 secondi e 505 millesimi, staccando di 154 millesimi il proprio compagno di squadra inglese. Mercedes best of the rest con George Russell, autore del terzo tempo ma a più di mezzo secondo dalla vetta (527 millesimi). Il pilota inglese precede di soli tredici millesimi Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari e ... un turno in meno del proprio compagno di squadra, avendo ceduto la sua SF-25 al rookie Ferrari Academy Dino Beganovic nel primo turno.