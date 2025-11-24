Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
SPETTACOLO A BORDO PISTA

Disney e Formula 1 hanno inaugurato a Las Vegas la collaborazione "Fuel The Magic"

In occasione del GP è andato in scena uno spettacolare show alle Fountains of Bellagio e tanto altro

24 Nov 2025 - 08:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Disney e Formula 1 hanno lanciato ufficialmente la collaborazione globale “Fuel the Magic” (Metti In Moto La Magia) in occasione del Gran Premio di Las Vegas. Durante tutto il weekend dell’attesissimo evento di apertura, i fan della Formula 1 hanno potuto assistere a momenti emozionanti in compagnia dei personaggi Disney, spettacoli entusiasmanti e una collezione di merchandising di livello. Gli highlights principali dell’iniziativa includono:

-Per la prima volta in assoluto, il maestro Topolino è andato in scena davanti alle Fountains of Bellagio con uno speciale spettacolo firmato Disney Live Entertainment. Lo show ha entusiasmato i fan con splendide musiche tratte dal film Disney Fantasia e dall’inno della Formula 1, accompagnate da spettacolari giochi pirotecnici e coreografie di droni.

-I piloti di Formula 1 Franco Colapinto e Pierre Gasly del Team BWT Alpine, insieme a Ollie Bearman ed Esteban Ocon del Team MoneyGram Haas, hanno incontrato sulla griglia di partenza Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto nelle vesti di super fan delle corse, e hanno mostrato alcuni capi della collezione Disney x Formula 1.﻿

-Topolino e i suoi amici hanno posato insieme a Sam Worthington, protagonista del film prossimamente al cinema Avatar: Fuoco e Cenere.

-L’iconica Sphere ha illuminato il cielo di Las Vegas con immagini e grafiche Disney e Formula 1 “Fuel the Magic” per tutto il weekend di gara.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

﻿

-Per inaugurare i festeggiamenti del giorno di gara – e celebrare 70 anni di gioia – la Disneyland Band ha portato la sua magia senza tempo sulla griglia con una speciale esibizione dell’inno nazionale americano insieme al musicista e attore Adrian Lyle.﻿

-Bobby Kim, fondatore di The Hundreds e Vice President of Creative for the Americas at Disney Consumer Products, ha partecipato al weekend di gara, ponendo l’accento sull’esclusiva collezione Disney x Formula 1 in vendita su DisneyStore e al F1 Las Vegas Hub presso il Venetian Resort di Las Vegas.﻿

-I fan con il biglietto “Fuel the Magic” si sono anche uniti a Topolino e i suoi amici in una esclusiva camminata sulla pit-lane, scattando foto e scoprendo il dietro le quinte dei team di Formula 1 al lavoro.

I fan potranno continuare a vivere le emozioni della Formula 1 attraverso la creatività, l’innovazione e la magia di Disney grazie alla collaborazione “Fuel the Magic”, che proseguirà per le stagioni 2026 e 2027 durante gare selezionate in tutto il mondo. Con contenuti esclusivi dietro le quinte e narrazioni originali, questa collaborazione offrirà esperienze digitali pensate per coinvolgere i fan di tutto il mondo con l’entusiasmo dei weekend di gara.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

f1
disney

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Verstappen sbanca Las Vegas, Russell e Antonelli sul podio dopo la squalifica delle McLaren

Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non vedo l'ora che finisca l'anno"

Piove sul bagnato: Norris in pole a Las Vegas, Ferrari a picco

Leclerc duro: "Con la pioggia la stessa storia da sette anni". Hamilton: "Gomme di ghiaccio, non ho molto da dire"

Felipe Massa vince in tribunale, il Mondiale 2008 si può ancora riaprire

Antonelli: "Strategia rischiosa, ha funzionato". Wolff: "La miglior gara di Kimi"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:49
Superlega nel calcio: A22 chiede il risarcimento danni alla UEFA
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH
18:27
Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH
18:27
Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"
18:20
Atletico Madrid, spunta Greenwood per l'estate
18:20
Supersport, Ramirez con De Rosa nel team QJMotor per il 2026