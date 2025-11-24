Disney e Formula 1 hanno inaugurato a Las Vegas la collaborazione "Fuel The Magic"

In occasione del GP è andato in scena uno spettacolare show alle Fountains of Bellagio e tanto altro
© Ufficio Stampa
Disney e Formula 1 hanno lanciato ufficialmente la collaborazione globale “Fuel the Magic” (Metti In Moto La Magia) in occasione del Gran Premio di Las Vegas. Durante tutto il weekend dell’attesissimo evento di apertura, i fan della Formula 1 hanno potuto assistere a momenti emozionanti in compagnia dei personaggi Disney, spettacoli entusiasmanti e una collezione di merchandising di livello. Gli highlights principali dell’iniziativa includono:
-Per la prima volta in assoluto, il maestro Topolino è andato in scena davanti alle Fountains of Bellagio con uno speciale spettacolo firmato Disney Live Entertainment. Lo show ha entusiasmato i fan con splendide musiche tratte dal film Disney Fantasia e dall’inno della Formula 1, accompagnate da spettacolari giochi pirotecnici e coreografie di droni.
-I piloti di Formula 1 Franco Colapinto e Pierre Gasly del Team BWT Alpine, insieme a Ollie Bearman ed Esteban Ocon del Team MoneyGram Haas, hanno incontrato sulla griglia di partenza Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto nelle vesti di super fan delle corse, e hanno mostrato alcuni capi della collezione Disney x Formula 1.
-Topolino e i suoi amici hanno posato insieme a Sam Worthington, protagonista del film prossimamente al cinema Avatar: Fuoco e Cenere.
-L’iconica Sphere ha illuminato il cielo di Las Vegas con immagini e grafiche Disney e Formula 1 “Fuel the Magic” per tutto il weekend di gara.
© Ufficio Stampa
-Per inaugurare i festeggiamenti del giorno di gara – e celebrare 70 anni di gioia – la Disneyland Band ha portato la sua magia senza tempo sulla griglia con una speciale esibizione dell’inno nazionale americano insieme al musicista e attore Adrian Lyle.
-Bobby Kim, fondatore di The Hundreds e Vice President of Creative for the Americas at Disney Consumer Products, ha partecipato al weekend di gara, ponendo l’accento sull’esclusiva collezione Disney x Formula 1 in vendita su DisneyStore e al F1 Las Vegas Hub presso il Venetian Resort di Las Vegas.
-I fan con il biglietto “Fuel the Magic” si sono anche uniti a Topolino e i suoi amici in una esclusiva camminata sulla pit-lane, scattando foto e scoprendo il dietro le quinte dei team di Formula 1 al lavoro.
I fan potranno continuare a vivere le emozioni della Formula 1 attraverso la creatività, l’innovazione e la magia di Disney grazie alla collaborazione “Fuel the Magic”, che proseguirà per le stagioni 2026 e 2027 durante gare selezionate in tutto il mondo. Con contenuti esclusivi dietro le quinte e narrazioni originali, questa collaborazione offrirà esperienze digitali pensate per coinvolgere i fan di tutto il mondo con l’entusiasmo dei weekend di gara.
© Ufficio Stampa