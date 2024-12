Disavventura Leclerc ad Abu Dhabi: intossicazione alimentare dopo la cena con gli altri piloti

Il weekend ad Abu Dhabi di Charles Leclerc non è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota della Ferrari ha trascorso una notte in bianco dopo la tradizionale cena di fine stagione con tutti i piloti, costata 5mila a euro a Valtteri Bottas. Festa? Macché, il monegasco è stato vittima di una intossicazione alimentare e ha preferito saltare la conferenza stampa di rito per andare a riposare. La sua presenza in pista per libere 3 e qualifiche non è in dubbio.