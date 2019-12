"Danke Nico": Hulkenberg saluta la Formula 1

ULTIMA GARA

Ultima gara per Nico Hulkenberg in Formula 1 al volante della Renault. Il pilota tedesco la prossima stagione sarà sostituito da Esteban Ocon e non ha trovato un sedile per correre: per lui si parla di un futuro nel DTM. Intanto la casa francese ha voluto dirgli grazie con una lettera per i tre anni passati insieme: "Danke Nico".



Il direttore sportivo Alan Permane ha speso belle parole: “Hulkenberg è stato un fattore chiave nella nostra crescita. I suoi feedback sono stati decisivi nello sviluppo della vettura, è un pilota decisamente sensibile e molto bravo a trasferire ai tecnici le sensazioni, anche al termine di una gara poco soddisfacente è sempre stato professionale e misurato nei debriefing. Il suo parere, se ascoltato, difficilmente si rivela sbagliato”.

Allineato anche Cyril Abiteboul: "Nel 2017 ci serviva un pilota esperto e maturo al punto giusto da accettare una sfida che comportava pazienza e con Nico Hulkenberg non potevamo chiedere di meglio. Non è stato facile decidere di fare a meno di lui in futuro. È un grande pilota, è determinato e riesce a spronare la squadra con la sua attitudine. Gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per questi eccezionali tre anni trascorsi insieme”.

Per Nico Hulkenberg si chiuda la sua avventura in Formula 1 con 179 GP disputati, una pole position e due giri veloci con Williams, Force India, Sauber e Renault. Ora per lui un anno sabbatico, poi si vedrà.