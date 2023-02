Dalle fiamme al museo: riappare a Madrid la Haas divorata dalle fiamme a Sakhir

© f1.com

La Formula Uno di appresta a ripartire dal Bahrain e dal circuito di Sakhir, dove invece domenica 29 novembre 2020 era terminata la carriera di Romain Grosjean, miracolosamente riemerso dai rottami in fiamme della sua Haas-Ferrari dopo l'incidente causato dal contato con l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat, poche curve dopo il via del penultimo appuntamento della stagione. I resti anneriti della cellula di sopravvivenza della monoposto, separata di netto dal retrotreno a causa della violenza dell'impatto, saranno per la prima volta da allora mostrati al pubblico tra poco più di un mese - venerdì 24 marzo, nell'ambito della mostra multimediale Formula 1 Exhibition negli spazi espositivi di IFEMA a Madrid.