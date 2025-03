Dall'inno di Leclerc alle pizze di sir Lewis, la Ferrari decolla a Milano: next stop Melbourne

Dal Parco Sempione di Milano all'Albert Park di Melbourne la strada è lunga, anzi la pista. L'entusiasmo acceso dal roasdshow di giovedì 6 marzo nelle vie del centro del capoluogo lombardo intanto è benzina del fuoco della passione, in vista della prima prove d'orchestra tra ormai meno di dieci giorni nel Gran Premio d'Australia. L'attesa si fa via via più spasmodica, Milano ha dichiarato il proprio amore a Lewis Hamilton e il sette volte campione del mondo... anche. Charles Leclerc non sembra geloso dell'infatuazione dei tifosi per il nuovo arrivato, visibilmente raggiante e certo avere ugualmente tutta dalla sua parte, anche perché tutto dipende poi dai risultati in pista. Sì perché poi ciò che l'evento organizzato da Ferrari e dal suo premium sponsor UniCredit ha puntualmente riconfermato è lo storico mantra di Enzo Ferrari, secondo il quale la Ferrari viene sempre e comunque prima dei suoi piloti. Si può essere d'accordo o meno ma il Drake ha ancora una volta ragione, anche a trentasei anni e mezzo dalla sua scomparsa e forse è giusto di tanto in tanto (e queste sono le occasioni più indicate) fare memoria delle origini delle Ferrari e del suo posto nella storia delle corse. Con un richiamo al suo fondatore e ad una sua storia che, dopo aver fatto scalo a Milano, punto dritto sul Melbourne, per il primo atto di una stagione lunga nove mesi e ventiquattro Gran Premi. Si parte tutti da zero ma - se McLaren, Red Bull e Mercedes non hanno nulla da invidiare alla Ferrari sul piano tecnico - beh lasciateci dire che uno show come quello visto in zona tramonto un giovedì pomeriggio di fine inverno a Milano è un "plus" completamente fuori dalla portata della concorrenza.