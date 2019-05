Dal Fuji allo Stephansdom: la Formula 1 si è fermata per Niki

30/05/2019 di STEFANO GATTI

La pioggia insistente che bagna la pietra gotica dello Stephansdom, la chiesa cattedrale di Vienna, non ha nulla a che fare con quella torrenziale che quarantatre anni fa allagava l’asfalto del Fuji. Quella cancellava le speranze iridate di Niki Lauda, questa lava via la fatica di vivere, la sofferenza. Non si possono fare confronti, non c’è nulla in comune. Come non c’è nulla in comune tra i suoni ed i colori di un Gran Premio di Formula Uno e quelli dell’ultimo saluto a Niki. Piloti, team principals, ingegneri: ci sono davvero tutti ma … non sono loro. Riconoscibili, certo. Scrutati dalla gente dietro le transenne, è inevitabile. Ma per una volta non invidiati, non chiamati a gran voce, non indicati al proprio vicino. L’unica differenza: la transenna, i posti davanti all’interno della cattedrale. Prime file, l’unico richiamo possibile al mondo delle corse. Anzi no. C’è il casco arancione posato di primo mattino sulla bara da Birgit, la seconda moglie di Lauda. Il cuore torna ad un altro casco: giallo. Venticinque anni fa.



All’uscita, Birgit scambia sguardi e forse qualche parola con Marlene, la prima moglie di Niki. Riconoscibilissima. Stessa acconciatura di quarant’anni fa: stesso fascino. Solo i segni del tempo sul suo viso. Quelli che Niki non ha mai avuto: per lui, invece, quelli del fuoco. Alesi dimostra dieci anni più dei suoi cinquantacinque. Va a braccetto con Piquet, stranito. Berger è una maschera. Fa eccezione Merzario con il suo abbigliamento casual ed il cappellone da cowboy. La sua presenza risveglia ricordi e commozione. Regala, se così si può dire, un tocco di “leggerezza”. E per questo, oggi, Arturo è un campione al pari degli altri.