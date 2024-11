Costruttori: Mercedes ago della bilancia tra McLaren e Ferrari

McLaren grande favorita, Ferrari sfidante, Red Bull terza incomoda (a essere ottimisti) ma... c'è un ma ed è rappresentato dal ruolo di ago della bilancia che in Qatar e ad Abu Dhabi molto prevedibilmente ricoprirà la Mercedes, l'unica delle "Big Four già fuori dai giochi. Anche se (abbiamo messo le mani avanti) solo essendo... garantisti a tutti i costi si può considerare ancora in corsa la Red Bull, che oltretutto schiera da mesi una formazione una formazione ad una sola punta. A proposito, le Frecce: la doppietta... scoccata a Las Vegas da George Russell e Lewis Hamilton ha segnato il ritorno al successo delle W15 "stellate". Exploit isolato oppure un ritorno di fiamma? I due piloti inglesi avevano lanciato la candidatura Mercedes al titolo nella prima parte della scorsa estate, con tre vittorie negli ultimi quattro GP prima della pausa del mese di agosto, al rientro della quale le Frecce non erano più andate a segno e il solo Russell (terzo a Baku) era riuscito a rimettere timidamente piede sul podio e solo grazie all'incidente tra Sainz e Perez nel finale.