Coronavirus: tre casi sospetti in Formula 1 a Melbourne

Il coronavirus minaccia anche la Formuala 1 e il primo GP della stagione in programma domenica in Australia è da considerarsi a rischio. Tre persone del paddock, infatti, sono state sottoposte a tampone e sono in attesa dei risutlati. Autosport riferisce che si tratterebbe di un membro della McLaren e due del Team Haas che attualmente si trovano in isolamento nei loro hotel. A questo si aggiunge la positività di un turista all'Albert Park Hotel a pochissimi metri dal circuito. Albergo che è stato immediatamente chiuso con tutto il personale messo in quarantena. L'Albert Park accoglie la F1 per il via della stagione































Piloti e squadre sono a Melbourne in vista del primo GP dell'anno





































Bisognerà restare in attesa degli sviluppi per capire se la gara si disputerà regolarmente con o senza pubblico. In caso di positività di un membro del paddock tutto diventerebbe più complicato.