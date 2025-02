Coppia massima, rischio anche: il borsino delle Big Four del 2025

In Formula Uno dal 2019, George Russell forma con i rookie Andrea Kimi Antonelli la coppia anomala per eccellenza tra quelle schierate dai quattro top team del Mondiale. Il fresco ventisettenne pilota di King's Lynn (ha compiuto gli anni il 15 febbraio scorso) si è sorbito un paio di anni di apprendistato con la "Cenerentola" Williams prima di salire sulla Mercedes, mentre il suo giovane (ok, più giovane) compagno di squadra è entrato in Formula Uno dalla porta principale. Tanto per seguire ancora il filo... rosso Hamilton, George lo ha sostanzialmente battuto nelle ultime due stagione insieme senza però mai davvero guadagnarsi i gradi di capitano, Andrea ne ha preso addirittura il posto in squadra ed è preceduto da una sorta di predestinazione che ne fa per l'inglese una scomodissima pietra di paragone. Attenzione però: stiamo pur sempre parlando di un pilota inglese (Russell) e di uno italiano in un team inglese. Potrebbe incidere.