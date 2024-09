"Con la hard non potevo vincere, non è stata una grande giornata"

GP AZERBAIJAN

Molti rimpianti nel clan ferrarista al termine di un GP che era iniziato con un chiara chance di fare il bis di Monza

© Getty Images "Non appena abbiamo montato la mescola dura mi sono reso conto che non potevo più vincere. Non avevamo svolto la simulazione-gara durante le prove. Abbiamo scelto una direzione che mi ha dato problemi in gara a livello di gestione. Ho pensato che prima o poi l'avrei messa nel muro. La McLaren ha fatto meglio, sono stati più bravi di noi. Al momento del sorpasso, sapevo di avere le gomme più fredde di Piastri, non potevo fare molto, pensavo di poter restituire il sorpasso. È stato un errore di giudizio, ma non so cosa potevo fare di più o di diverso. Pensavo servisse scaldare di più le hard. Mi dispiace per Sainz, direi che non è stata una grande giornata per la Ferrari. Penso che la McLaren avesse meno carico, quindi era velocissima sul dritto. Non riuscivo a farmi sotto quanto avrei voluto. Quando Piastri mi ha superato ho pensato a restargli vicino per poi giocarmi in tempi brevi la mia opportunità ma lui era troppo veloce in rettilineo". Non prova nemmeno a nascondere la sua delusione Charles Leclerc al microfono di Guenther Steiner nell'immediato dopogara di Baku: il ferrarista ha sognato per metà GP di poter fare il bis di Monza, salvo poi doversi arrendere all'evidenza della superiorità della McLaren.

© Getty Images

"Non mi piace lamentarmi o dare colpe ad altri. Io però so di non aver fatto niente di sbagliato e non ho fatto niente di azzardato".

Questa la prima dichiarazione a caldo di Carlos Sainz prima della convocazione in Direzione Gara per discutere dell'incidente con Perez nelle battute finali del GP. Combattuto tra bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto il Team Principal ferrarista Frederic Vasseur:

"Per quanto riguarda l'incidente tra Sainz e Perez, entrambi erano dcisi a mantenere la loro posizione. Cecto che Perez aveva più spazio a sinistra. Peccato finire così il fine settimana. Siamo stati un po' troppo... ottimisti dopo la sosta ai box. Charles è stato un po' conservativo all'inizio del secondo stint e forse non era l'approccio giusto in quella fase della gara, anche perché poi rimani dietro e inevitabilmente deteriori di più la gomma. Per quanto riguarda il sorpasso, forse Leclerc è stato un po' colto di sorpresa da Piastri. Le ali flessibili della McLaren? Beh, non sono certo un svantaggio! Noi dobbiamo fare del nostro meglio con il pacchetto tecnico a nostra disposizione ma in ogni caso stiamo facendo più punti della Red Bull e li stiamo rimontando nel Mondiale Costruttori. Certo, c'è frustrazione per l'incidente di Carlos e per la mancata vittoria di Charles ma entrambi i nostri piloti nel finale erano al limite con gli pneumatici".