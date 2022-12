Che affronto! Verstappen infierisce: "Ad Imola la svolta della mia stagione"

Il campione olandese identifica nella gara di casa dei rivali in rosso il primo passaggio-chiave del suo secondo Mondiale

© Getty Images "Il nostro avvio di stagione è stato terribile ed a quell'epoca non ero così sicuro che saremmo davvero stati in grado di lottare per il titolo. Invece la svolta è arrivata rapidamente, ad Imola: il weekend perfetto dal punto di vista dei risultati". Oltre il danno, la beffa. Nel corso di un'intervista-bilancio della stagione che lo ha laureato per la seconda volta campione del mondo, Max Verstappen ha rintraccia proprio sull'asfalto dell'autodromo intitolato ad Enzo Ferrari ed a suo figlio Dino le prime avvisaglie di una stagione da lì in avanti dominata in lungo e in largo.

"La nostra monoposto è diventata ancora più competitiva. Per noi è stata una stagione pazzesca e molto, molto divertente. Soprattutto perché le premesse non erano state granché".

Dopo due ritiri nel GP del Bahrein ed in quello d'Australia, separati dall'unica vittoria di Jeddah (con Leclerc però subito alle sue spalle), il pilota olandese e la Red Bull avevano affrontato il quarto episodio del calendario (il primo in Europa) con la consapevolezza di poter disporre di una monoposto veloce ma non del tutto affidabile. Una sorta di spartiacque insomma a Imola per SuperMax e - a conti fatti - una vera e propria rampa di lancio verso il titolo: pole position, vittoria nella Sprint Race e nel GP dell'Emilia-Romagna con giro veloce in gara ed oltretutto le Ferrari per la prima volta in affanno nel corso del 2022. Sainz ko già al primo giro per un contatto con Danile Ricciardo sull'asfalto viscido del Tamburello, Leclerc alla fine solo sesto a causa di un testacoda alla Variante Alta.

"Stavamo già recuperando terreno sulle Ferrari - e quello era un buon segno - ma non potevamo permetterci altri ritiri. In realtà, con il senno di poi, avremmo anche potuto permetterceli. Ad inizio stagione però, dopo i due DNF di Sakhir ed a Melbourne, dovevamo ribaltare la situazione e... ci siamo riusciti. Non so dire con precisione dove sia realmente avvenuto il sorpasso sulla Ferrari ma credo che per noi come squadra quello di Imola sia stato davvero uno snodo molto importante".