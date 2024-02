Caso Horner: accuse gravi e tempi molto stretti per chiarire la vicenda

© Getty Images

Il tranquillo inverno da dominatori della scena e netti favoriti per il Mondiale al via tra ormai meno di un mese è un lontano ricordo: la casa madre Red Bull è scossa ormai fino alle fondamenta dal caso Horner. Il cinquantenne ex-pilota e Team Principal del team padrone delle piste nelle ultime tre stagioni rischia seriamente il posto: è al centro di una vicenda legata a suoi presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente Red Bull, che si sarebbe rivolta ai vertici aziendali, che si trovano in Austria. Red Bull nel senso dell'azienda quindi, non solo del team di Formula Uno che fa invece base nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Il top manager di Leamington nega tutto, i vertici RB restano in silenzio ma l'azienda ha avviato un'indagine interna (che ha il compito di fare piena luce in tempi molto brevi), affidata ad un legale esterno. Qualsiasi ne sia l'esito, non potrà in alcun modo essere completamente "indolore" e difficilmente tarderà più di pochi giorni: entro la settimana, con la giornata di venerdì attualmente "indiziata" per lo svolgimento di un'udienza interna che si preannuncia decisiva. Nella Formula Uno di oggi (ma anche ben oltre lo stretto ambito sportivo) una vicenda di questo tipo - se confermata nella sua gravità - sarebbe difficilmente tollerabile. Vale a dire: la posizione di Christian Horner nella cabina di regia di RB potrebbe addirittura essere a rischio, forse anche quella nel paddock del Mondiale. Lo sostengono diverse fonti giornalistiche, le stesse che parlano di una Geri Halliwell (la ex Ginger Spice delle Spice Girls) "in lacrime e devastata ma al fianco del marito". Christian e Geri hanno un figlio insieme e due altre figlie da relazioni precedenti.