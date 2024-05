Carlos Sainz è sempre più vicino alla Sauber: no alle proposte di Williams e Alpine

FORMULA 1

L'accordo si sarebbe concretizzato a Imola consentendo così al pilota spagnolo di approdare nella scuderia che nel 2026 vedrà l'ingresso di Audi

Tutto come previsto: Carlos Sainz nel 2026 sarà un pilota dell'Audi. Nel mezzo c'è però una stagione da affrontare possibilmente da pilota e ancor più con un team competitivo. Parametri che erano tutt'altro che facili da esaudire complice l'addio a fine anno con la Ferrari e soprattutto gli intrecci di mercato che hanno portato a occupare i principali sedili del Circus. A questo punto lo spagnolo avrebbe deciso di giocare in anticipo accettando la proposta di Sauber, team al quale fra due anni dovrebbe subentrare la casa tedesca.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'accordo sarebbe arrivato durante il weekend di Imola con il pilota iberico che avrebbe fatto le sue dovute valutazioni, soprattutto sulla base dei posti rimasti liberi. Le uniche offerte concrete ricevute sarebbero giunte da Williams e Alpine, fanalini di coda dell'attuale Mondiale e di conseguenza non in grado di soddisfare le richieste del portacolori della Ferrari.

La scelta sarebbe quindi ricaduta sulla scuderia svizzera che gli consentirebbe di avere una certa continuità in vista proprio dell'approdo in Formula 1 di Audi a cui si sarebbe promesso già da tempo. Nel corso degli ultimi mesi numerose sono state le voci che lo avrebbero visto in Red Bull o in Mercedes, ma nulla di tutto ciò si è concretizzato.

Le prestazioni positive in questo inizio di stagione starebbero portando al rinnovo di Sergio Perez con il team di Milton Keynes, mentre dalle parti di Stoccarda si sarebbe più convinti di Andrea Kimi Antonelli soprattutto dopo i riscontri emersi durante i test sul circuito del Santerno. Il tutto in attesa di poter capire quale sarà il futuro di Max Verstappen che comunque difficilmente si sposterà prima del 2026 chiudendo tutte le possibilità a Sainz di approdare in un top team.