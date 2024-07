Cardile nuovo DT Aston Martin: "Nuova sfida personale e professionale"

FORMULA 1

Il quarantanovenne ingegnere toscano rafforza ulteriormente il reparto tecnico del team di Silverstone

© Aston Martin F1 All'indomani delle sue dimissioni dal Direttore Sportivo Area Telaio della Ferrari, Aston Martin Aramco Formula One Team ha annunciato la nomina di Enrico Cardile a Chief Technical Officer (Responsabile Tecnico Capo) del team di Silverstone. Il quarantanovenne ingegnere aretino entrerà a far parte del team nel 2025 in un nuovo ruolo che rafforza ulteriormente il gruppo tecnico senior del team di Silverstone. Queste le prime parole dell'ormai ex ferrarista: "Non vedo l'ora di unirmi ad Aston Martin Aramco. L'ambizione e il desiderio sono chiari ed è un'opportunità unica far parte di questo viaggio. Questa è una sfida personale e professionale e non vedo l'ora di lavorare con il team per portare al successo questo marchio iconico".

© Getty Images

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo dell'Aston Martin Aramco Formula One Team:

"Vorrei dare il benvenuto a Enrico in Aston Martin Aramco mentre cerchiamo di rafforzare il team di leadership tecnica in vista di significativi cambiamenti regolamentari nel 2026. Sono entusiasta del fatto che continuiamo ad attrarre talenti di livello mondiale nel nostro team. Enrico condivide la mia motivazione ad avere successo in F1 e avrà tutte le risorse a sua disposizione per realizzare questa ambizione. Insieme ad Andy Cowell, che si unirà come CEO del Gruppo a ottobre, e ai nostri attuali leader, stiamo creando un team formidabile".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin Aramco Formula One Team:

"Sono lieto di dare il benvenuto a Enrico in Aston Martin Aramco. Enrico porta quasi venti anni di esperienza in Ferrari e offrirà una nuova prospettiva alla nostra strategia tecnica. Questo è un appuntamento chiave per il team mentre ci avviciniamo ai nuovi regolamenti del 2026, un importante passo avanti nel nostro viaggio".