Venerdì le qualifiche per la gara della domenica, sabato quelle brevi per la corsa da 100 km: si parte nel weekend a Baku

© Getty Images Adesso è ufficiale: cambia il programma dei fine settimana dei GP di Formula 1, che prevedono la Sprint Race. Venerdì si svolgeranno le qualifiche (precedute dalle prove libere 1) che determineranno la griglia di partenza della gara "lunga" di domenica, mentre il sabato è previsto lo Sprint Day con qualifiche dedicate (denominate Sprint Shootout) e gara "corta" sui 100 km. Si parte già nel fine settimana con la tappa azera di Baku.

Lo Shootout prevede una sessione più corta rispetto alla tradizionale e prende il posto delle prove libere 2. Confermati i tre stint di qualifica, che saranno rispettivamente da 12, 10 e 8 minuti ciascuno. I piloti dovranno usare obbligatoriamente gomme medie nella SQ1 e SQ2 e gomme soft nella SQ3.

Non cambia l'assegnazione dei punti per le Sprint Race: 8 al vincitore, 7 al secondo classificato, 6 al terzo e così via fino all'ottavo, che ne guadagnerà 1. I punti varranno come sempre per la classifica piloti e quella costruttori.

Il nuovo format è stato approvato dalla Formula 1 Commission: dopo l'approvazione del Consiglio mondiale, farà il suo esordio venerdì in occasione del GP dell'Azerbaigian. Oltre al GP di Baku, le Sprint Race sono in programma in Austria, Belgio, Qatar, Usa-Texas e Brasile.