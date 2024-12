Cadillac cerca piloti con esperienza: Ricciardo, Perez o... Sainz?

Oltre a Ricciardo, un altro pilota con i requisiti potrebbe essere... Sergio Perez, salvo colpi di scena al passo d'addio con Red Bull e - come Daniel - ugualmente fornito della necessaria esperienza specifica e della popolarità che non guasta nel continente americano. Facile immaginare che - nel 2026 - Cadillac Formula Racing difficilmente avrà le carte in regola per puntare ad uno degli attuali top drivers ma agli americani gli argomenti convincenti non mancheranno e non è difficile immaginare quali: "Money Makes The Wold Go Round", per tornare a dirla alla moda del cinema. Difficile che un team targato USA in un Mondiale con tre GP negli States e un Organizzatore ugualmente a stelle e strisce non faccia un debutto in scena meno che scintillante.