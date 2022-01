Buon Compleanno, Lewis! Auguri da Mercedes e F1 ma lui tiene tutti con il fiato sospeso

FORMULA 1

Il sette volte iridato compie trentasette anni ma prosegue il suo silenzio stampa social.

di

STEFANO GATTI

La Mercedes e la Formula Uno augurano entrambe via social Buon Compleanno a Lewis Hamilton ma - per il momento almeno - il Re Nero sceglie di non interrompere ancora un silenzio mediatico iniziato ormai quasi un mese fa, in pratica all'indomani della rocambolesca e contestata conclusione del Mondiale 2021 al GP di Abu Dhabi del 12 dicembre scorso, con il titolo consegnato su di un piatto d'argento a Max Verstappen dalla Direzione di Gara.

Le feste sono finite ma non il silenzio del sette volte campione del mondo, nato il 7 gennaio del 1985 a Stevenage, città di 88mila abitanti dell'Hertfordshire (sud-est dell'inghilterra, una quarantina di chilometri da Londra. Il neo-trentasettenne pilota della Mercedes continua a tenere tutti con il fiato sospeso, mentre il suo team e la Formula Uno stessa gli fanno gli auguri: la prima salutandolo e definendolo come "centurione", "uomo record" e "cavaliere del reame". La seconda consegnando ai social un messaggio più convenzionale ma ugualmente... interessato, e non di più...!