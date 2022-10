Budget Cap, Hamilton: "Le Red Bull continuavano a sfornare aggiornamenti..."

© Getty Images

Lewis Hamilton torna sulla questione del budget cap 2021 della Red Bull, caso sul quale la FIA si pronuncerà lunedì. "La Red Bull continuava a portare in pista aggiornamenti in grado di fare la differenza. Mi ricordo che lo scorso anno a Silverstone abbiamo portato l'ultimo aggiornamento, ottimo e per il quale abbiamo potuto lottare fino all'ultimo secondo. Ma i ragazzi (della Red Bull, ndr) nei GP successivi continuavano a scaricare nuovi pezzi dai camion, almeno altri quattro aggiornamenti. Noi eravamo fermi e mi resi conto che sarebbe stato sempre più difficile batterli" le parole dell'inglese della Mercedes. Alla fine fu proprio Max Verstappen a vincere il titolo, nel pazzo giro finale di Abu Dhabi.