Budget Cap FIA 2024: tutti in regola, violazione procedurale per Aston Martin

La revisione della documentazione di rendicontazione è stata un processo molto approfondito e intenso durato sette mesi.L a FIA conferma che il processo di revisione richiede molto tempo, considerando sia la complessità del Regolamento Finanziario sia la necessità di valutare gli aspetti tecnici (e il relativo trattamento dei costi) delle attività di sviluppo intraprese dai team di F1 e dai produttori di Power unit. La FIA conferma che tutti i team di F1 e tutti i produttori di PU hanno dato il loro pieno supporto nel fornire le informazioni richieste. La CCA rileva che tutti i team di F1 e tutti i produttori di PU hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo.