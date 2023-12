Brivio lascia Alpine: "Grato per aver accolto il mio desiderio di inseguire nuove opportunità"

LA DECISIONE

Il manager brianzolo potrebbe essere al centro delle attenzioni di diversi team della MotoGP

© Alpine F1 Team Dopo tre anni in Formula Uno, seguiti al titolo iridato della MotoGP con Jonn Mir e la Suzuki nel 2020, Davide Brivio lascia il team Alpine per perseguire - come si dice in questi casi - altre opportunità di carriera che - verosimilmente - potrebbero riportare il cinquantanovenne top manager monzese alle sue origini, vale a dire il Motomondiale. Brivio era approdato in Formula Uno tre anni fa, in coincidenza con la transizione da Renault ad Alpine (Fernando Alonso ed Esteban Ocon i piloti), assumendo il ruolo di Racing Director. Già nel 2022 però Davide era stato destinato ad un compito più defilato rispetto alla ribalta dei Gran Premi, ma non per questo meno importante, come responsabile di Alpine Academy (formalmente Director of Racing Expansion Projects). La separazione consensuale tra le due parti arriva alla fine di un anno piuttosto agitato per il team francese e permette a Brivio di andare alla caccia di un nuovo impiego (e di un nuovo ruolo dirigenziale) che - come anticipato - potrebbe portarlo di nuovo nel Motomondiale. Sono diverse le opportunità offerte dalla premier class: dalla Honda al team VR 46, alla KTM. Non bisogna dimenticare che Brivio ha avuto un ruolo chiave nel passaggio-shock di Valentino Rossi da Honda HRC a Yamaha nel 2004 e nella successiva epopea del Dottore con le moto della Casa di Iwata.

© Alpine F1 Team

A prendere il suo posto al comando delle operazioni del vivaio Alpine è intanto il direttore sportivo ad interim Julian Rouse. L'uscita di scena di Brivio chiude un anno di profondi cambiamenti nel team "bleu": nel corso della stagione hanno lasciato Team Principal Otmar Szafnauer e il Direttore Sportivo Alan Permane. Team Principal ad interim dopo il GP del Belgio è stato nominato Bruno Famin che ha così salutato Brivio:

"Innanzitutto, vorremmo ringraziare Davide per il suo duro lavoro e impegno nelle ultime tre stagioni. La sua esperienza nel motorsport è stata estremamente preziosa, soprattutto nello sviluppo e nella progressione dell'Alpine Academy. Il desiderio di Davide è quello di lasciare Alpine per perseguire altre opportunità e noi abbiamo accettato il suo desiderio concordando di comune accordo di separarci. Gli porgiamo i nostri migliori auguri per il suo prossimo capitolo di una carriera già impressionante negli sport motoristici". (Bruno Famin, VP Motorsports Alpine Racing)

"Essere coinvolto in Formula 1 con Alpine è stato un capitolo della mia carriera nel motorsport del quale vado fiero. Vorrei ringraziare il team per l'opportunità di vivere la Formula 1, che era il mio desiderio, e anche per la possibilità di trasmettere un po' della mia esperienza nel motorsport ai suoi giovani piloti dell'Alpine Academy. Auguro al team e all'Academy il meglio per il futuro e sono sicuro che vedremo molti giovani piloti raggiungere risultati fantastici nella loro carriera. Giocare una piccola parte in parte di questo successo sarà sicuramente qualcosa che apprezzerò. Sono grato ad Alpine per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero presentarsi (e spero che lo faranno) in futuro".