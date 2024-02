Briatore: "Hamilton come Batman ma se la macchina non è competitiva...". Hill: "Lewis ha fiuto per certe cose"

LE REAZIONI

La scelta del sette volte iridato spiazza l'ex team pèrincipal piemontese ma non alcuni suoi colleghi

© Getty Images Se condivido la scelta? Puoi anche avere Batman al volante ma se la macchina non è competitiva il pilota non può fare la differenza. L'età comunque non conta. In Formula 1 conta è il cronometro. Abbiamo visto cosa ha fatti Alonso l'anno scorso". È di Flavio Briatore uno dei commenti più incisivi sull'ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari per il Mondiale del prossimo anno. A dire la loro sono stato - tra gli altri - Ralf Schumacher e Damon Hill. Compagni di squadra nell'ormai lontano 1998 (alla Jordan), entrambi convergono... sull'inevitabilità della scelta di Hamilton per il capitolo finale della sua carriera.

© Getty Images

"Sono molto sorpreso del passaggio in Hamilton in Ferrari, avrà avuto le sue motivazioni. Se condivido la scelta? Puoi anche avere Batman al volante ma se la macchina non è competitiva il pilota non può fare la differenza. È fondamentale metterla a punto. Se la Ferrari ha fatto questa scelta vuol dire che è giusta per loro. Però ripeto, devi mettere in pista una macchina che dia al pilota la possibilità di vincere. L'età comunque non conta. In Formula 1 conta è il cronometro. Abbiamo visto cosa ha fatto Alonso l'anno scorso. Hamilton ha due anni in meno (in realtà tre e mezzo, ndr), non è certo un fiore... Parliamo però di piloti con grandissima esperienza. L'unica cosa che conta sono i tempi sul giro, in gara, la consistenza e la capacità di messa a punto dell'auto. Non l'età o quanto sei alto". (Flavio Briatore)

© Getty Images

"Forse ha avvertito qualcosa di simile a quello che sentì quando passò dalla McLaren alla Mercedes. Lewis ha fiuto per certe cose! Se avesse pensato di poter rivincere il Mondiale con la Mercedes sarebbe rimasto con loro. Probabilmente pensa che la Ferrari sia la scelta più indicata per il finale della sua carriera e per provare a vincere l'ottavo titolo. Non dovesse farcela, almeno ci avrà provato al volante di un'auto prestigiosa come la Ferrari". (Damon Hill)

Penso possa essere la scelta giusta per Lewis. Tutti vorrebbero guidare una Ferrari ad un certo punto della loro carriera, Lewis non fa eccezione: penso che abbiamo fatto la scelta giusta e che la presenze di Frederic Vasseur al vertice della squadra sia stato un fattore chiave. Non penso che Hamilton voglia imitare mio fratello Michael ma perché era il suo sogno: per quello che la Ferrari rappresenta e per vincere un altro titolo". (Ralf Schumacher)