Brad Pitt a spasso con la Ferrari stradale guidata da Leclerc

© twitter Ferrari

Mentre le monoposto giravano in pista, nel paddock della F1 ad Austin tutti gli occhi erano per Brad Pitt. L'attore americano si è presentato in circuito ufficialmente per prendere contatto con il set del suo prossimo film. Intanto, ne ha approfittato per fare un giro su una Ferrari stradale guidata niente meno che da Charles Leclerc.