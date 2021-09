Bottas pensa già al GP: "In gara proverò a rimontare"

I PROTAGONISTI

Verstappen: "Sarà una battaglia interessante". Ricciardo: "Attaccherò"

La gioia di Valtteri Bottas per la vittoria nella Sprint Race di Monza, che gli è valsa anche la pole virtuale, dura ben poco visto che il finlandese della Mercedes nella gara vera dovrà partire dal fondo dello schieramento per la sostituzione del cambio. "E' passato tanto tempo dal mio primo posto. Domani cerchero' di rimontare il più possibile, oggi avevo un bel passo. Non sarà semplice superare,. Però avremo a livello strategico una scelta libera di gomme, cercherò di dare tutto quell che ho", ha detto. La Parabolica di Monza è ufficialmente curva Alboreto

Vedi anche Formula 1 Sprint Qualifying Race: Bottas "regola" Vestappen e Ricciardo, Hamilton parte male, Ferrari... di rincalzo Davanti a tutti partirà Max Verstappen, che ha fatto il minimo indispensabile nel duello iridato con Hamilton. "Questa è la prima medaglia della mia vita. Fantastico vedere i tifosi italiani qui. Grandiosi rivederli. Sono partito bene, ho portato a casa un paio di punti e partiremo dalla pole. Sarà una battaglia interessante domani. Abbiamo configurato la macchina per avere una buona velocità di punta. Proveremo a fare una bella gara domani", le parole dell'olandese della Red Bull.

Il ruolo di terzo incomodo è toccato a Daniel Ricciardo, tornato nelle prime posizioni dopo una stagione difficile. "Era tanto tempo che non mi trovavo in questa posizione, domani è comunque la giornata importante, abbiamo guadagnato una posizione, per il problema di Bottas. Oggi sono partito bene, vedremo, domani attaccherò", ha commentato l'australiano della McLaren.