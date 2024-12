Bottas rimette la freccia: riserva di Russell e Antonelli alla Mercedes

"Sono felice di rispondere finalmente alla domanda che mi sono posto nell'ultimo mese. Tornare a casa dalla famiglia Mercedes come terzo pilota per il 2025 è il prossimo passo e non potrei essere più soddisfatto. Voglio ringraziare Toto, il team di Brackley e tutti alla stella a tre punte per avermi accolto a braccia aperte. Nonostante le sfide degli ultimi anni, so che ho ancora molto da dare alla F.1. Da quando ero un bambino di cinque anni cresciuto a Nastola, in Finlandia, il mio obiettivo è stato quello di raggiungere il successo nel massimo livello del motorsport. Sono stato fortunato ad aver goduto di molti momenti incredibili nei miei dodici anni di corse in F.1 finora. Tornando nel posto in cui sono stati raggiunti così tanti di quei momenti, non vedo l'ora di utilizzare tutte le conoscenze che ho acquisito per aiutare la squadra a progredire verso il nostro obiettivo di lottare per i campionati del mondo". (Valtteri Bottas)