Sainz: "Non sono felice ma abbiamo salvato il weekend. Binotto: "Arriveranno piste più favorevoli"

I piloti delle Rosse ed il Team Principal tracciano il bilancio di una giornata che vede la Ferrari scalare al quarto posto del Mondiale Costruttori.

"Il quarto posto va bene, soprattutto a livello personale credo sia stata una delle mie migliori performances, molto vicini al podio. Non è stato facile perché quando si è formato un trenino di macchine, con il DRS eravamo molto vulnerabili alla prima staccata. Questo ci ha complicato le cose, ma abbiamo comunque dato il cento per cento". Queste le prime parole di Charles Leclerc al termine di un GP d'Italia senza particolari acuti per la Ferrari ma concluso con una buona prestazione di squadra

"Non siamo riusciti a regalare un grande risultato ai nostri tifosi ma abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto al 2020. Non siamo ancora dove vogliamo essere ma lo 'step' c'è stato".

Sulla stessa linea di pensiero del monegasco, vincitore a Monza nel 2019, Anche il suo compagno di squadra Sainz.

"Il podio era lì ma non avevo la velocità per provarci. Avevamo un'opportunità dopo l'incidente tra Verstappen e Hamilton. Non sono molto felice anche se abbiamo salvato il weekend. Se ci avessero detto che saremmo arrivati quarti e sesti avremmo probabilmente firmato subito".

A tirare le somme il Team Principal Mattia Binotto:

"Il risultato non è particolarmente buono ma le premesse erano difficili. Abbiamo comunque tenuto un passo-gara vicino a quello dei vincitori e questo è il fatto positivo del weekend. Avevamo un buon ritmo in tutto il primo settore della pista, fino alla Roggia ed a Lesmo. Iniziavamo invece a soffrire all'uscita della Ascari e ci portavamo il ritardo lungo il Rettifilo che porta alla Parabolica e poi ancora fino alla Prima Variante. Eravamo insomma vulnerabili nella parte finale del giro. I nostri rivali della McLaren qui sono andati forte, d'altra parte lo avevano fatto anche nel 2020 ma il verdetto di Monza può essere ribaltato nelle prossime gare. Arriveranno piste a noi più favorevoli. Il morale resta alto, peccato aver perso punti ma nel complesso il bilancio è buono".