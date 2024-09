Baku, McLaren al bivio: le "Papaya Rules" non bastano

© Getty Images

Non è più tempo di "papaya rules" in casa McLaren e forse non lo è mai stato: da Baku in avanti il team diretto in pista dal Team Principal Andrea Stella non può più permettersi una gestione soft e accomodante dei propri piloti, suscettibile (come si è visto il primo giorno di settembre a Monza) di vanificare in parte la leadership tecnica sulla concorrenza che la MCL60 spinta dalla power unit Mercedes consolida GP dopo GP, senza che questo però si trasformi - sulla linea del traguardo - nel massimo risultato possibile: la vittoria. Gestire i propri piloti lasciandoli liberi di darsi battaglia in pista (rimanendo nei limiti del bene del team, le papaya rules di cui sopra) fa parte del DNA McLaren. Un conto però è quando in squadra ci sono Senna e Prost e si giocano tra loto vittorie e titolo. Un altri quando sono due campioni "in the making" a contendersi la leadership interna mentre il "nemico" vero è là fuori, si chiama Max Verstappen e ha tutte le intenzioni di vendere cara la pelle nelle ultime tappe del Mondiale per aggiudicarsi - magari con il fiatone - il suo quarto titolo consecutivo.