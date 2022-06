Baku Libere 1: Perez davanti a Leclerc ed Verstappen; 4. Sainz; 5. Alonso

PROVE LIBERE 1

È del vincitore di Montecarlo il miglior tempo nel turno di prove libere che apre il weekend dell'ottavo appuntamento del Mondiale.

Sergio Perez "apre" Baku precedendo Charles Leclerc e Max Verstappen nel primo turno di prove libere del GP dell'Azerbaijan. Il messicano precede il ferrarista monegasco di 127 millesimi e di 334 il proprio compagno di squadra e leader della classifica generale. Quarto tempo per l'altra Rossa di Sainz che accusa un ritardo di 536 millesimi da Perez. Quinto tempo per Fernando Alonso, sesto ed ottavo per le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell, divisi dal sorprendente Yuki Tsunoda. © Getty Images

Sono sempre Ferrari e Red Bull a dettare leggere nel Mondiale che - dopo Montecarlo - torna nuovamente in azione su un asfalto cittadino, anche se l'unico punto di... contatto tra il Principato ed il tracciato ricavato tra i boulevards della capitale azerbaigiana è solo ed unicamente la serpentina ondulata tra le mure della Città Vecchia. Vincitore da queste parti un anno fa (anche se piuttosto fortunosamente), Perez sfrutta l'onda lunga del suo momento-sì (rinnovo del contratto e vittoria a Monaco) per iniziare alla grande il weekend, firmando il miglior tempo con un margine di 127 millesimi sulla Ferrari di Leclerc ed uno quai triplo su Verstappen che un anno fa gli regalò la vittoria, causa esplosione del suo pneumatico posteriore sinistro in piena velocità sul rettilineo del traguardo. L'olandese incappa anche in un testacoda a fine prove.

© Getty Images

Non va oltre il quarto tempo Sainz, il cui ritardo dalle vetta supera il mezzo secondo (536 millesimi), mentre Fernando Alonso attende le battute finali delle prove per staccare un ottimo quinto tempo e mettersi alle spalle le Mercedes di Hamilton e Russell, tra di loro separate da un sempre più concreto Tsunoda. Il suo compagno di squadra Pierre Gasly è nono con l'altra Alpha Tauri, mentre Esteban Ocon chiude la top ten. Insomma, dopo Red Bull e Ferrari sono Alpine, Mercedes ed Alpha Tauri a candidarsi per i punti iridati e magari... qualcosa di più, pensando ai possibili imprevisti di una gara parecchio insidiosa, magari ricordando il podio 2021, con Sebastian Vettel e Pierre Gasly a fare compagnia al vincitore Perez sul secondo ed il terzo gradino.

Inizio sottotono per la McLaren: undicesimo tempo per Lando Norris, diciottesimo per Daniel Ricciardo, mentre Lance Stroll e lo stesso Vettel sono dodicesimo e quattordicesimo per Aston Martin.