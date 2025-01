Aston Martin, Andy Cowell nuovo Team Principal

Aston Martin Aramco Formula One Team annuncia una ristrutturazione del suo senior management team mentre continua la sua missione di diventare una squadra vincitrice del campionato. Andy Cowell assume con effetto immediato il ruolo di CEO e Team Principal. Per offrire le migliori prestazioni da corsa, i dipartimenti di aerodinamica, ingegneria e prestazioni del team si sono evoluti fino a diventare team separati, dedicati a bordo pista e con sede nell'AMR Technology Campus, entrambi a capo di Andy. A guidare il team sulle piste sarà Mike Krack, in qualità di Chief Trackside Officer. Entrato a far parte del team nel 2022 come Team Principal, Krack continuerà a concentrarsi sulla performance nei weekend di gara del Mondiale.