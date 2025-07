De Zerbi lancia la sfida al Psg: "Pronti a  competere con loro"

"Vogliamo competere con il PSG meglio di quanto abbiamo fatto la scorsa stagione - aggiunge De Zerbi - Non sto dicendo che sia più grande dell'OM. Dico che finora hanno avuto più forza". Ecco perché non vuol sentire parlare di 'clasico': "Il Clasico è Juve-Inter: su dieci partite, quattro vittorie per l'Inter, cinque per la Juve e un pareggio. PSG-OM, su 23 partite, 19 vittorie per il Paris, 3 pareggi e una vittoria per l'OM. Per me, non è un Clasico". Le vacanze stanno per finire. Per fortuna, é il messaggio di De Zerbi, stressato dall'inattività: "Se hai passato le tue giornate degli ultimi 30 anni focalizzato sul calcio, sulle regole da seguire ed un regime da rispettare, quando questa routine cambia senti l'esigenza di tornare alla tua vita. Ed é brutto, perché la gente può pensare che tu sia pazzo".