Belgio e Ungheria: sfida ai ferri corti tra Piastri e Norris

Se a questa doppia predilezione aggiungiamo l'attuale vantaggio tecnico rappresentato dalla McLaren prenditutto... beh alla concorrenza Ferrari, Mercedes e Red Bull (in rigoroso ordine di classifica Costruttori) non resta che puntare al terzo gradino del podio in entrambe le occasioni, tutt'al più su qualche imprevisto di carattere ambientale (il meteo sulle Ardenne è... il ventunesimo concorrente al via!) o magari sulla "scintilla" in grado di accendere la sfida per il titolo e di fatto incendiarla, rendendola a quel punto di complicata (...issima) gestione per il Team Principal Andrea Stella e per l'intera catena di comando McLaren. La tregua armata tra Piastri e Norris - si sa - è fragilissima, una sorta di bomba a tempo e il "big one" tra i due è quasi inevitabile e sempre più probabile ad ogni GP che passa e che ci avvicina alla stretta decisiva. Lando e Piastri andranno in vacanza (e soprattutto si ritroveranno poi fianco a fianco a Zandvoort e Monza) da... separati in casa?