L'Europa ha deciso di difendere la produzione interna di automobili limitando l'importazione di ibride. Una decisione che Bruxelles ha intrapreso di fronte al costante aumento di nuovi marchi e modelli soprattutto dalla Cina, dove l'offerta supera ormai di gran lunga la domanda e a Pechino non resta che spedirle in tutto il resto del mondo.

Salvaguardia

Bruxelles ha fatto ricorso a un meccanismo di salvaguardia che consente di limitare l'import di determinati prodotti se un settore subisce un'impennata forte e improvvisa. Esattamente ciò che è successo e sta succedendo con le vetture ibride. La misura ha una durata temporanea: entrerà in vigore il prossimo primo dicembre per un massimo di 200 giorni. Entro nove mesi dall'avvio della relativa "richiesta di salvaguardia" potrà essere trasformata in definitiva.

Non solo Cina

La strategia di contenimento non riguarda però soltanto la Cina, ma si applica anche ad altri paesi come Giappone, Turchia e Marocco. Gli ultimi due sono diventati negli anni "casa" di molti marchi anche europei, per via dei minori costi di produzione. La Commissione ha giustificato la misura perché considera l'importazione di auto ibride come una "imminente minaccia di gravi danni per l'industria". Niente dazi, dunque, ma un contenimento del numero di vetture che potranno raggiungere l'UE.

Quante sono

Per calcolare il "tetto" per ogni Paese è stato preso in considerazione il dato sulle importazioni del 2025, a cui poi è stato aggiunto poco più del 15%. La Cina potrà importare nell'UE 86.301 ibridi tra il 1° dicembre 2026 e il 28 febbraio 2027, 88.219 dal 1° marzo al 31 maggio e 17.260 dal 1° al 18 giugno, per un totale di 191.780 veicoli. Il Giappone 76.900, 78.609 e 15.380 (totale di 170.889). La Turchia 56.844, 58.107 e 11.369 (126.320). La Corea 30.566, 31.245 e 6.113 (67.924). Il Marocco 10.779, 11.019 e 2.156 (23.954).