Nuova Kawasaki KLE650: pronta per ogni avventura

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Kawasaki ridefinisce il segmento adventure di media cilindrata con la nuova KLE650, un modello che punta su versatilità, comfort e tecnologia. Disponibile anche nella più ricca e dotata versione SE
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Dopo l’arrivo della KLE500, Kawasaki amplia ora la sua famiglia Adventure con la nuova KLE650. Nel panorama delle moto di ispirazione rally da 600 a 800 cc con ruota anteriore da 21”, questa nuova moto si distingue per la sua vocazione ai viaggi a lungo raggio, per l’elevato livello di comfort e per l’esperienza di guida appagante in ogni situazione.
La KLE650 è il primo modello Adventure di Kawasaki di chiara ispirazione rallystica a essere equipaggiato con l’ultima generazione del collaudato propulsore bicilindrico parallelo da 649 cc – ora capace di 70 CV - già impiegato con successo su numerosi modelli della gamma Kawasaki.
La gestione elettronica dell’acceleratore – una novità assoluta – abbinata a sistemi di aspirazione e scarico accuratamente ottimizzati, assicurano una coppia vigorosa ai regimi medio-bassi, prestazioni brillanti agli alti regimi e un’erogazione fluida e lineare, priva di incertezze. La KLE650 offre così grande equilibrio nei lunghi trasferimenti, mantenendosi reattiva e coinvolgente tra curve e tornanti.
La dotazione di serie include inoltre avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il controllo di trazione KTRC e il Cruise Control elettronico pensati per aumentare ulteriormente comfort e praticità nei viaggi a lungo raggio, anche con il passeggero. La KLE650, come la sua sorella minore 500, prevede la possibilità di disinserire l’ABS su entrambe le ruote.
Il caratteristico telaio compatto a traliccio, evoluto alla KLE500, è abbinato a ruote a raggi da 21” all’anteriore e 17” al posteriore, sospensioni a lunga escursione (210mm / 196mm), sovrastrutture di evocazione rallystica e una sella progettata per il massimo confort, e con un’altezza da terra da 870mm. Il risultato è un pacchetto versatile ed equilibrato, capace di affrontare con naturalezza gli spostamenti quotidiani, la guida dinamica su strada e i viaggi adventure.
Sul fronte del look la KLE650 ha uno stile caratterizzato da pannelli laterali della carrozzeria più ampi rispetto a quelli della KLE500: una scelta – questa – che le conferisce una presenza scenica più forte e autorevole, mantenendo al tempo stesso un family feeling stilistico immediatamente riconoscibile con la crescente famiglia KLE.
Come da tradizione, la KLE650 è disponibile anche in versione SE, che arricchisce la sua dotazione con il cambio elettronico KQS bidirezionale, strumentazione TFT pensata per KLE650, pneumatici tubeless, presa USB-C, paramani, piastra paramotore in alluminio maggiorata e parabrezza più ampio: equipaggiamenti che elevano ulteriormente il comfort e la praticità nei viaggi a lungo raggio.
La gamma KLE650 si completa con tre allestimenti realizzati utilizzando Accessori Originali Kawasaki: i clienti potranno infatti scegliere tra gli allestimenti Top Case, Rally e Adventure Tourer. Con l’arrivo della nuova KLE650, l’orizzonte dell’avventura supera i confini dell’immaginazione. La vita è un’avventura, non resta che affrontarla.
Colorazioni 2027:
KLE650:
KLE650 SE: