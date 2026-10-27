Nuova Kawasaki KLE650: pronta per ogni avventura

Il caratteristico telaio compatto a traliccio, evoluto alla KLE500, è abbinato a ruote a raggi da 21” all’anteriore e 17” al posteriore, sospensioni a lunga escursione (210mm / 196mm), sovrastrutture di evocazione rallystica e una sella progettata per il massimo confort, e con un’altezza da terra da 870mm. Il risultato è un pacchetto versatile ed equilibrato, capace di affrontare con naturalezza gli spostamenti quotidiani, la guida dinamica su strada e i viaggi adventure.