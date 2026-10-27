Alcaraz bagna l'esordio a Vienna con un successo: ma in Austria la posta in palio è milionaria

Il cammino di Carlos Alcaraz nel torneo Atp 500 di Vienna comincia sotto i migliori auspici. Il tennista iberico ha superato l'ostacolo rappresentato dal russo Karen Khachanov in poco più di due ore di gioco, imponendosi con il punteggio di 6-4, 7-6. Una prestazione fatta di lampi di classe e colpi vincenti spettacolari, alternati però a una ventina di sbavature evitabili. Nel parziale successivo, il murciano ha mostrato tutto il suo carattere nel momento di massima tensione: sotto di un break sul 6-5, ha risposto immediatamente strappando il servizio a zero all'avversario per poi chiudere i conti al tie-break. Al prossimo turno, lo attende la sfida contro il vincitore del match tra la wild card locale Rodionov e il georgiano Basilashvili.