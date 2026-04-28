Volley, De Giorgi: "Aspettative altissime, obiettivo Europei mantenere e ranking alto"

"Ripartiamo da un gruppo in continua evoluzione che si costruisce dal 2021. Metteremo qualche forza nuova, i giovani aiutano a spingere con entusiasmo e giocare poi l'Europeo in Italia sarà una esperienza entusiasmante. Sarà un bel cammino". Così il ct del volley maschile Fefè De Giorgi a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. "Le aspettative sono altissime, sento dire che 'dobbiamo' vincere l'Europeo. Ma questa è una squadra che non ha mai sentito l'obbligo di vincere, ma solo cercare di crescere. Sappiamo l'attesa delle persone, siamo bicampioni del mondo ma non funziona così che vinci in automatico l'Europeo", ha aggiunto. "Il calendario? Noi cerchiamo di fare la nostra parte, stiamo incastrando una serie di riposi per dare respiro ad alcuni giocatori come Giannelli e Michieletto. Speriamo che la sua assenza non sia troppo lunga, visto che si è fatto male. Bisogna però restare competitivi perché la Nations League è un bel torneo e perché poi chi vince l'Europeo va alle olimpiadi. Quindi sarà importante mantenete un ranking alto", ha concluso.