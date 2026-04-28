Volley, De Giorgi: "Aspettative altissime, obiettivo Europei mantenere e ranking alto"

28 Apr 2026 - 12:16

"Ripartiamo da un gruppo in continua evoluzione che si costruisce dal 2021. Metteremo qualche forza nuova, i giovani aiutano a spingere con entusiasmo e giocare poi l'Europeo in Italia sarà una esperienza entusiasmante. Sarà un bel cammino". Così il ct del volley maschile Fefè De Giorgi a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. "Le aspettative sono altissime, sento dire che 'dobbiamo' vincere l'Europeo. Ma questa è una squadra che non ha mai sentito l'obbligo di vincere, ma solo cercare di crescere. Sappiamo l'attesa delle persone, siamo bicampioni del mondo ma non funziona così che vinci in automatico l'Europeo", ha aggiunto. "Il calendario? Noi cerchiamo di fare la nostra parte, stiamo incastrando una serie di riposi per dare respiro ad alcuni giocatori come Giannelli e Michieletto. Speriamo che la sua assenza non sia troppo lunga, visto che si è fatto male. Bisogna però restare competitivi perché la Nations League è un bel torneo e perché poi chi vince l'Europeo va alle olimpiadi. Quindi sarà importante mantenete un ranking alto", ha concluso.

"Segreto volley? Quello che fa la pallavolo è non aver paura di cambiare, programmare e avere una visione verso il futuro. Da anni lavoriamo con le società per seguire i giovani, c'è un tetto di italiani obbligatorio che gioca in campionato e questo vuol dite investire sui giovani. Cerchiamo di seguire l'evoluzione dei tempi. Non c'è una ricetta magica, ma cercare di dare continuità di risultati". Così il ct del volley maschile Fefè De Giorgi a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. "Cosa manca al calcio? Non lo so, il nostro approccio è sempre quello di migliorare il sistema. Ma bisogna sempre pensare a cosa fare meglio, concentrarci su quello che si ha in questo momento e fare il meglio possibile. Perché mi pare che qualche anno fa Mancini l'Europeo l'ha vinto. Non pensiamo solo a cambiare il sistema, ma pensiamo a quello che abbiamo ora e fare il meglio possibile", ha aggiunto.

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