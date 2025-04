Forza calma, determinazione feroce: Kimi, e adesso?

Ecco appunto, Russell: il ventisettenne pilota di King's Lynn ha fin qui sempre battuto Kimi in qualifica e in gara. George è un ottimo punto di riferimento: veloce, costante, affidabile, non particolarmente "coriaceo" se vogliamo. Almeno fino a quando Antonelli riuscirà a mettere il muso della W16 numero dodici davanti a quello della numero 63 dell'inglese. Il punto di partenza insomma è più che promettente: si tratta di continuare su questo livello e non è semplice perché qualche intoppo prima o poi potrebbe arrivare (anzi arriverà) e allora il nostro avrà inevitabilmente tutti addosso. Kimi ha già dimostrato di possedere una "forza calma" che - se non proprio merce rarissima tra ragazzi cresciuti in fretta come quelli che approdano ai GP - può aiutarlo moltissimo in una stagione del debutto che - a lui con la Mercedes - chiede molto di più che agli altri rookies al volante di monoposto meno performanti e quindi più "protetti" nel loro percorso.