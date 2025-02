Andrea Kimi Antonelli allontana l'eredità di Lewis Hamilton: "Non mi considero il suo sostituto"

Il 18enne emiliano avrà al proprio fianco George Russell che probabilmente fungerà da prima guida in Mercedes, tuttavia Antonelli non sembra preoccupato tanto da voler apprendere il più possibile da lui: "Siamo entrambi passati attraverso il programma junior della Mercedes e ora ci ritroviamo compagni. Credo che lo scorso anno tutti abbiano visto la crescita di George; la sua costanza è stata impressionante, e per me poter contare su un compagno del suo livello è sicuramente un’opportunità, posso sicuramente imparare molto da lui - ha concluso l'italiano -. Non ho particolari aspettative, il mio obiettivo è concentrarmi sul processo di crescita e di godermi il momento. Ovviamente, la mentalità sarà sempre la stessa, quando scendi in pista vuoi vincere, ma bisogna anche essere realisti e rispettare il livello davvero alto dei valori in campo. Nel 2024 ho vissuto un’esperienza che alla fine si è rivelata molto utile per la mia crescita. È stata indubbiamente una buona lezione in vista di quest’anno”.