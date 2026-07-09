Troppo rumore, la Norvegia cambia hotel a Miami

La preparazione della Norvegia per i quarti di finale dei Mondiali del 2026 contro l'Inghilterra è stata nuovamente interrotta dopo che la squadra ha cambiato hotel a Miami appena una notte dopo aver preso possesso della precedente sistemazione. Secondo quanto riportato dai media inglesi, i giocatori si sono lamentati con la dirigenza della squadra per il rumore e i disagi causati dalla strada antistante l'hotel e da un cantiere edile nelle vicinanze. È stato presentato un reclamo ufficiale alla Fifa, l'organo organizzatore dei Mondiali, e la squadra norvegese è stata trasferita dal Dalmar Hotel di Fort Lauderdale entro due ore e mezza. Il problema dell'hotel si aggiunge a un'influenza che ha colpito la squadra da domenica, con il commissario tecnico norvegese Stélé Solbakken che ha rivelato che i giocatori colpiti si stanno riprendendo.