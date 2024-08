 Antonelli, debutto... con il botto nelle Libere di Monza

IL DEBUTTO

Primi giri "ufficiali" (con incidente) nel Mondiale per il talento bolognese a Monza

Antonelli subito protagonista con la Mercedes: incidente alla Parabolica a Monza









1 di 6 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Debutto con imprevisto per Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso anzitempo il primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia con una violenta ma per fortuna incruenta uscita di pista al centro della Parabolica dopo una decina di minuti di attività. La Mercedes è andata in testacoda nella ghiaia, impattando sulle barriere er fortuna di piatto sul lato destro e in direzione contraria al senso di marcia. Sceso subito in pista al semaforo verde con la Mercedes W15 solitamente guidata da George Russell, il fresco diciottenne pilota del team Prema in Formula 2 ha messo a segno con gomma rossa il miglior tempo, poi migliorato di pochi millesimi di secondo da Lewis Hamilton, del quale il "nostro" prenderà il posto nel 2025 al fianco dello stesso Russell. L'incidente è avvenuto al secondo "run" di Andrea Kimi e ha provocato l'esposizione della bandiera rossa.

© Getty Images

Toto Wolff si è subito aperto via radio con il pilota per tranquillizzarlo, mentre sir Lewis - avvertito di quanto avvenuto - ha subito chiesto notizie sulle condizioni di salute del suo estemporaneo compagno di squadra. Il primo turno di prove del GP è ripreso dopo una interruzione di dieci minuti, necessaria per rimuovere la Mercedes dalla via di fuga della Parabolica. Archiviato un po' amaramente l'avvio sotto i riflettori (pista in piena evoluzione, per lui ventesimo e ultimo tempo) e da procedura ufficiale con un passaggio al Centro Medico dell'autodromo, il fine settimana monzese di Antonelli prosegue con l'impegno nella categoria cadetta. Non prima di aver seguito il finale del turno nel garage Mercedes in compagnia di Wolff e degli ingegneri del team.