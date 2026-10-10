Antonelli: "Ci serve ancora tempo per far funzionare le modifiche"

Kimi Antonelli, il leader della classifica mondiale, ha parlato dopo la Sprint del Gp di Singapore, che gli ha permesso di allungare in classifica grazie agli "aiuti" di Russell e delle McLaren. "Il bilanciamento non era molto diverso rispetto alle qualifiche, ma credo che ieri sera abbiamo osservato aspetti interessanti sul fronte aerodinamico. Non è facile trovare la finestra di funzionamento ideale; serve sicuramente ancora un po' di tempo. Tuttavia, credo che stiamo facendo del nostro meglio insieme alla squadra", le sue parole di circostanza.