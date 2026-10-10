F1 SINGAPORE

Antonelli: "Ci serve ancora tempo per far funzionare le modifiche"

Il bolognese della Mercedes guarda alla gara lunga: "Abbiamo osservato aspetti interessanti sul fronte aerodinamico". Verstappen: "Sprint non è vera vittoria, voglio riuscirci domani"

10 Ott 2026 - 13:25
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Kimi Antonelli, il leader della classifica mondiale, ha parlato dopo la Sprint del Gp di Singapore, che gli ha permesso di allungare in classifica grazie agli "aiuti" di Russell e delle McLaren. "Il bilanciamento non era molto diverso rispetto alle qualifiche, ma credo che ieri sera abbiamo osservato aspetti interessanti sul fronte aerodinamico. Non è facile trovare la finestra di funzionamento ideale; serve sicuramente ancora un po' di tempo. Tuttavia, credo che stiamo facendo del nostro meglio insieme alla squadra", le sue parole di circostanza.

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"La partenza è stata orrenda, questo è un punto in cui devo migliorare. Abbiamo avuto un po' di fortuna con l'uscita di Russell, poi ho cercato di mantenere la calma e di portare la macchina al traguardo, sono felice per la Sprint ma voglio vincere domani in gara. Questa non la considero una vera vittoria. Dobbiamo fare una vera qualifica e garantire di essere i migliori in pista". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, vincitore della gara sprint del Gp di Singapore.

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