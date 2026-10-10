Lecce, Di Francesco "Stulic out contro Bologna, Esteban e Geubbels da valutare"

10 Ott 2026 - 13:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Alla ripresa del campionato, il Lecce di Eusebio di Francesco affronta al Via del Mare il Bologna del nuovo arrivato Palladino. Uno stop servito per riordinare gioco e idee, ma che ha anche prodotto qualche contrattempo: "Stulic non sarà della gara, ha accusato il riacutizzarsi di un fastidio muscolare, così come Esteban ha avuto qualche problemino - ammette il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - Geubbels torna da una lunga sosta, ma noi disponiamo anche dell'alternativa Monteiro che in quel ruolo ha già giocato. Spero di recuperare sia Esteban che Geubbels, valuteremo domani. Di certo non ci sarà Berisha". E' un Lecce incerottato e pieno di dubbi, soprattutto nel reparto avanzato, quello che si appresta a sfidare il Bologna. Su cosa aspettarsi dopo la sosta, il tecnico dice: "Ho migliorato la condizione di alcuni giocatori, abbiamo svolto allenamenti con grande intensità. La squadra sta approcciando al meglio questa gara, ed abbiamo fatto una preparazione non per partire forte, ma per avere continuità". Di fronte un avversario partito male, che con l'arrivo del nuovo tecnico sembra aver ritrovato stimoli: "Hanno avuto un vantaggio nella sosta - prosegue Di Francesco - Palladino ha potuto trasmettere le sue idee tattiche, su un sistema di gioco fastidioso da affrontare se fatto bene. Dispongono di interpreti di grande tecnica, come Bernardeschi e Orsolini, che possono innescare gli attaccanti e creare superiorità numerica sugli esterni, con un centrocampo tecnico e fisico: dunque una squadra da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che arriva per fare risultato pieno". 

Ultimi video

01:31
MCH BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMA 2-2 PER SITO 10/10 MCH

Milan, ricordi Fullkrug? Decisivo all'ultimo respiro contro il Borussia Dortmund

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

01:35
Il rinnovo di Nico Gonzalez e la vigilia di Cagliari-Juve

Il rinnovo di Nico Gonzalez e la vigilia di Cagliari-Juve

01:32
Inter, ecco le scelte di Chivu per il Parma

Inter, ecco le scelte di Chivu per il Parma

01:30
Montella, addio Turchia

Montella, addio Turchia

01:36
Oggi Genoa-Fiorentina

Oggi Genoa-Fiorentina

01:45
DICH AQUILANI VIGILIAMILAN 10/10 DICH

Aquilani: "Non ricordo più il portoghese... ma con Amorim abbiamo condiviso un passato allo Sporting"

02:22
Fabregas-Gasp, che sfida!

Fabregas-Gasp, che sfida!

01:52
Milan, svolta De Winter

Milan, svolta De Winter

01:09
Juve, il Cagliari sogna

Juve, il Cagliari sogna

01:48
McKennie, che numeri!

McKennie, che numeri!

01:56
Riecco il Mc-Napoli!

Riecco il Mc-Napoli!

01:46
Gila, emozione San Siro

Gila, emozione San Siro

02:08
Chivu, si riparte

Chivu, si riparte

01:31
MCH INSTITUTO DE CORDOBA-BOCA JUNIORS 2-2 PER SITO 10/10 MCH

Clausura Argentina: il Boca pareggia in rimonta 2-2 sul campo dell'Instituto Cordoba

01:31
MCH BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMA 2-2 PER SITO 10/10 MCH

Milan, ricordi Fullkrug? Decisivo all'ultimo respiro contro il Borussia Dortmund

I più visti di Calcio

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

Ala destra - Lionel Messi

Da un tovagliolo al... miliardo: Forbes fa i conti in tasca a Messi, quanto ha guadagnato in carriera?

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

DICH CARDINALE SU SAN SIRO

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Lecce, Di Francesco "Stulic out contro Bologna, Esteban e Geubbels da valutare"
13:44
Roma, emergenza portiere: Svilar starà fuori un mese
13:15
Lazio verso il Monza, out Marusic e Gudmundsson
12:52
Sassuolo, Aquilani: "Al Milan sono stato sfortunato, Seba Esposito può fare tutto"
12:50
Milan: Gerry Cardinale a Milanello, segue allenamento dei rossoneri