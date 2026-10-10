Lecce, Di Francesco "Stulic out contro Bologna, Esteban e Geubbels da valutare"

Alla ripresa del campionato, il Lecce di Eusebio di Francesco affronta al Via del Mare il Bologna del nuovo arrivato Palladino. Uno stop servito per riordinare gioco e idee, ma che ha anche prodotto qualche contrattempo: "Stulic non sarà della gara, ha accusato il riacutizzarsi di un fastidio muscolare, così come Esteban ha avuto qualche problemino - ammette il tecnico nella consueta conferenza della vigilia - Geubbels torna da una lunga sosta, ma noi disponiamo anche dell'alternativa Monteiro che in quel ruolo ha già giocato. Spero di recuperare sia Esteban che Geubbels, valuteremo domani. Di certo non ci sarà Berisha". E' un Lecce incerottato e pieno di dubbi, soprattutto nel reparto avanzato, quello che si appresta a sfidare il Bologna. Su cosa aspettarsi dopo la sosta, il tecnico dice: "Ho migliorato la condizione di alcuni giocatori, abbiamo svolto allenamenti con grande intensità. La squadra sta approcciando al meglio questa gara, ed abbiamo fatto una preparazione non per partire forte, ma per avere continuità". Di fronte un avversario partito male, che con l'arrivo del nuovo tecnico sembra aver ritrovato stimoli: "Hanno avuto un vantaggio nella sosta - prosegue Di Francesco - Palladino ha potuto trasmettere le sue idee tattiche, su un sistema di gioco fastidioso da affrontare se fatto bene. Dispongono di interpreti di grande tecnica, come Bernardeschi e Orsolini, che possono innescare gli attaccanti e creare superiorità numerica sugli esterni, con un centrocampo tecnico e fisico: dunque una squadra da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che arriva per fare risultato pieno".