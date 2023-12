Alpine-Otro Capital: un "closing" di fine anno da duecento milioni di euro

Finalizzato un ambizioso accordo tra il fondo USA e il Team Bleu che ha chiuso al sesto posto il Mondiale terminato poco meno di un mese fa

© Getty Images Annunciato alla fine dello scorso mese di giugno, l'ingresso in Alpine Racing Ltd da parte del fondo d'investimento USA Otro Capital è stato finalizzato lunedì 18 dicembre da parte di Renault Group e Alpine. Il closing comporta il passaggio a Otro di una quota pari al ventiquattro per cento delle azioni Alpine per la cifra di duecento milioni di euro. Nelle intenzioni dei partners, l'operazione punta a migliorare le strategie di crescita del team di Formula Uno e ad alzare le sue ambizioni sportive agendo a livello globale su settori quali media, sponsorizzazioni, hospitality, merchandising e gestione dei diritti commerciali e di quelli di immagine. Una Formula Uno sempre più americana e sempre più "a tutto show" insomma: pensando alla presenza tra gli investitori del divo di Hollywood Ryan Reynolds e di molte star degli sport americani (ma non solo), a quella nel calendario del Mondiale di ben tre Gran Premi negli USA (con il recente debutto di Las Vegas dopo quello 2022 di Miami, a raggiungere la consolidata Austin) e soprattutto al passaggio di proprietà (a fine agosto 2022) di Williams Racing dalla famiglia di sir Frank a un altro fondo d'investimenti a stelle e strisce (Dorilton). Senza dimenticare, sullo sfondo e in una prospettiva, lo spettro dello sbarco (dal 2026) di un "all american team" targato Andretti che non fa dormire sonno tranquilli alla concorrenza.

Il fondatore e co-proprietario di Otro Capital, Alec Scheiner siede ora nel consiglio di amministrazione della squadra di Formula 1. Avvocato di formazione, Scheiner è stato per quasi un decennio vicepresidente della squadra di football americano Dallas Cowboys nella NFL e poi per tre anni presidente dei Cleveland Browns.

© Getty Images

Tra gli investitori figurano numerose celebrità dello sport come Patrick Mahomes (quarterback della squadra di football americano Kansas City Chiefs), Travis Kelce (giocatore titolare dei Chiefs), Rory McIlroy (numero 2 al mondo nel golf), Anthony Joshua (campione olimpico di boxe), Trent Alexander-Arnold (calciatore del Liverpool FC) e Juan Mata (calciatore).

Anche le due società di investimento RedBird Capital e Maximum Effort, di cui fa parte la star di Hollywood Ryan Reynolds, sono a bordo di Otro Capital. Il 47enne canadese è anche un investitore sportivo nei Dallas Cowboys, nella NFL, nell'FC Toulouse e nel club inglese Wrexham.

"La Formula 1 e Alpine sono asset strategici per il Gruppo Renault. Negli ultimi anni abbiamo rivitalizzato Alpine capitalizzando l'iconica coupé sportiva A110 e rafforzato l'azienda con l'ingresso in Formula 1. Questa partnership accelererà la crescita di Alpine. Questa partnership accelererà lo sviluppo di Alpine in Formula 1, diversificando i flussi di entrate e aumentando la brand equity". (Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault)

"Investiamo nello sport da oltre 25 anni, in diversi Paesi e in quasi tutti gli sport. Siamo partner dei Dallas Cowboys, dei New York Yankees, della NFL, della NFL Players' Association, abbiamo investito nel calcio, nel basket e nell'hockey nel cricket in India. Quando decidiamo di investire, guardiamo a tre cose. Primo: c'è una proprietà intellettuale di valore per noi? In secondo luogo, possiamo offrire un reale valore aggiunto per un investimento? Terzo: troveremo dei partner che la pensano come noi per questo investimento? Se pensiamo a questi aspetti e guardiamo al team di F1 di Alpine, questo investimento risponde a tutte le esigenze". (Otro CEO Alec Scheiner)