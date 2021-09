Alpha Tauri nel segno della continuità: Gasly e Tsunoda ancora insieme, per crescere ancora

FORMULA 1

Alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza la scuderia faentina conferma in blocco la propria formazione per il Mondiale del prossimo anno.

di

STEFANO GATTI

Il mercato piloti della Formula Uno va veloce: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda faranno coppia all'Alpha Tauri anche la prossima stagione. Unico team ad avere marcato punti in ogni singoo GP quest'anno, la scuderia nata sulle ceneri della Minardi - attualmente sesta nel Mondiale Costruttori a sei soli punti dall'Alpine - ha confermato la propria lineup, formata appunto dal francese (ottimo quarto lo scorso weekend a Zandvoort) ed il rookie giapponese che sta vivendo una stagione del debutto fatta di alti e bassi.

Ottavo nel Mondiale alle spalle dei due ferraristi, il "francese di Milano" Gasly ottiene la conferma nel team "b" della Red Bull all'inizio della settimana che porta al GP d'Italia da lui vinto clamorosamente un anno fa davanti a Carlos Sainz, allora al volante della McLaren. Un momento d'oro per Pierre, che domenica scorsa ha chiuso al quarto posto il GP d'Olanda, resistendo agli attacchi di Charles Leclerc. Difficile che Gasly possa minacciare i due ferraristi nella classifica generale (66 punti contro gli 89,5 di Sainz ed i 92 di Leclerc), ma la conferma per il 2022 ed il rendimento della sua AT02 lasciano intravvedere nuove chances di fare bene da qui a fine stagione, con la speranza che le novità regolamentari che saranno introdotte nel 2022 concedano anche alle squadre di seconda fascia la possibilità di brillare. Sull'altro versante, la scelta di Pierre di rimanere a Faenza (o piuttosto quella della Red Bull...) allontana la promozione del francese in un top team - a partire dalla stessa Red Bull - in quella che è una fase di grande crescita.

La scelta di confermare Tsunoda è invece in un certo senso obbligata. Yuki è spinto dalla Honda che - nonostante l'imminente uscita di scena in sguito al ritiro annunciato quasi un anno fa - continuerà a fornire ai due team dei Tori la propria power unit (realizzata però a Milton Keynes da Red Bull Powertrains) ed è atteso ad uno step evolutivo dopo una stagione - questa - che si può già definire altalenante, visto che il ventunenne pilota giapponese ha alternato quest'anno sprazzi di competitività - soprattutto ad inizio stagione - a performances piuttosto deludenti e ad un buon numero di errori.

Franz Tost:

“Sono lieto di annunciare che in Scuderia AlphaTauri abbiamo deciso di continuare con entrambi i nostri piloti per la stagione 2022. Durante questi anni insieme, la crescita di Pierre è stata impressionante: è riuscito a salire su tutti e tre i gradini del podio, a partire dal secondo posto conquistato in Brasile nel 2019, per poi vincere il nostro Gran Premio di casa l’anno successivo, a Monza. Quest’anno ha già ottenuto un podio, il terzo posto di Baku. Sono convinto che ne arriveranno altri ed è per questo che siamo entusiasti di averlo con noi per un’altra stagione. Inoltre, ha messo a disposizione la sua esperienza in F1 per aiutare Yuki nella sua crescita. Quest’anno abbiamo visto come il rapporto tra loro due - fatto di competitività in pista e amicizia fuori dai tracciati di gara - si è dimostrato efficace per la squadra. Yuki è un rookie e come tale sta continuando a imparare ogni giorno: il feedback degli ingegneri ci conferma che sta assorbendo tutte le informazioni che gli vengono date, migliorando costantemente. È solo all’inizio di questo viaggio e, dunque, è bene che possa continuare ciò che abbiamo iniziato insieme. È fantastico per noi aver consolidato la nostra formazione di piloti già in questa fase dell’anno, così da poterci ora concentrare sul resto della stagione 2021 che ci vede coinvolti in una dura battaglia nel gruppo centrale”

Pierre Gasly:

“Sono felicissimo di continuare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione di Formula 1, soprattutto alla luce dei progressi che come squadra abbiamo fatto da quando sono arrivato nel 2017. Le buone performance di questa stagione lasciano pensare che ce ne saranno delle altre per il resto dell’anno e per l’anno prossimo, soprattutto con i cambiamenti regolamentari del 2022. Sono elettrizzato all’idea di quello che potremo ottenere nella nuova era della F1 ed entusiasta di continuare a lavorare con la squadra nel migliore dei modi per avanzare in classifica costruttori. Finora quest’anno siamo andati bene e credo che potremo fare ancora meglio nel 2022”.

Yuki Tsunoda:

“Sono davvero entusiasta di restare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione. È un’occasione incredibile, sono molto grato al team e al Dr. Marko per avermi concesso l’opportunità di accrescere ulteriormente la mia esperienza in Formula 1. Ho un ottimo rapporto con Pierre, da lui ho già imparato tanto quest’anno, la sua esperienza mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità. È bello continuare il mio viaggio in F1 al suo fianco. Di recente mi sono trasferito a Faenza e mi sento a mio agio con la squadra: non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”.